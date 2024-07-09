Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Bodrum\'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına 8 uçak, 10 helikopter ve 200'den fazla orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

09.07.2024 18:25  Güncelleme: 18:33
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci açıklamada bulundu. Kaymakam Çit, 8 uçak, 10 helikopter, 200'den fazla orman işçisiyle yangına müdahale edildiğini belirtti.

Pınarlıbelen Mahallesi Kaplan Dağı'nda saat 14.00 sularında yangın çıktı. Rüzgarla birlikte yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 10 helikopter, 8 uçakla havadan çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile karadan müdahale ediliyor. 300 kişinin görev aldığı söndürme çalışmalarında arazinin sarp olması nedeniyle karadan müdahale belli noktalardan yapılabiliyor. Söndürme çalışmalarını yakından takip eden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yaptığı açıklamada, "Ekipler yangına şu an ciddi müdahalede bulunuyor. 8 uçak, 10 helikopter, 200'den fazla orman işçimiz yangına müdahale ediyor. Kontrol etmeye çalışıyoruz, epey çevrildi, yani şuan tam soğutma diyemez ama iyi noktaya geldiğimizi sanıyoruz. Pınarlıbelen ve Etrim Mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek" ifadelerine yer verdi.

Yangınla etkin bir şekilde mücadele edildiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, "Bugün saat 14.15 sıralarında PınarlıBelen'le Çamlık Mahalleleri arasında Kaplandağ mevkisinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının meydana geldiği bölge sarp bir arazi olduğu için maalesef ki karadan müdahale edemedik. Ancak devletimizin imkanlarıyla Sayın Kaymakamımızın liderliğinde orman işçilerimiz yaklaşık 300 personel çalışıyor. 10 helikopter, 8 uçak yangına ilk andan beri müdahale ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Yaklaşık olarak 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale edilme çalışmaları devam ediliyor. Kısmen kontrol altına alınabiliyor. Ancak bildiğiniz gibi bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangını yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bu ormanların yanmaması için bir metrekare bile orman alanını kaybetmememiz için etkin çalışmamız sürmeye devam edecek. Yangın dediğim gibi kontrol altı almak için etkin mücadele veriyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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