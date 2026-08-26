Bodrum’da denizdeki atıkların arasından taş mercan ve bebek ahtapot çıktı - Son Dakika
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Bodrum’da denizdeki atıkların arasından taş mercan ve bebek ahtapot çıktı

Bodrum’da denizdeki atıkların arasından taş mercan ve bebek ahtapot çıktı
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Bodrum Belediyesi ve gönüllülerden oluşan 8 kişilik dalgıç ekibi, Torba Koyu'nun deniz tabanından yaklaşık 70 kilogram atık çıkardı. Atıkların ayrıştırılması sırasında bulunan bebek ahtapot doğal yaşam ortamına bırakıldı; koruma altındaki taş mercan türü de tespit edildi.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve gönüllülerden oluşan 8 kişilik dalgıç ekibi Torba Koyu'nun deniz tabanından yaklaşık 70 kilogramlık atık çıkardı.

Bodrum Belediyesi ile çevre gönüllülerince Torba Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye görevlileri ve gönüllülerin yer aldığı 8 kişilik dalgıç ekibi, Torba Koyu'nun deniz tabanını tarayarak ustura, araç lastikleri, metal meşrubat kutuları ve şişelerin de arasında bulunduğu atıkları kıyıya çıkardı.

Deniz dibi temizliğinde yer alan deniz biyoloğu ve belgesel yönetmeni Mert Gökalp, çalışma kapsamında 70 kilogram dolayında atık çıkardıklarını ifade ederek, "Burada en en çok tek kullanımlık plastikler, su şişeleri, kahve bardakları bulduk. Bunlardan en fazla çıkanlar ise kutu kolalar ve diğer kutu malzemelerinden oluşuyor. Teknemiz olmadığı için çok fazla açılamadık. Onun için teknelerin altına gidemedik" diye konuştu.

?PLASTİK KUTUNUN ALTINDA BEBEK AHTAPOT ÇIKTI

Kıyıya çıkarılan atıkların ayrıştırılması sırasında bir plastik kutunun altına saklanmış halde bulunan bebek ahtapot, ekipler tarafından fark edildi. Kısa süre incelenen ahtapot zarar görmeden tekrar doğal yaşam ortamına bırakıldı.

?Deniz dibi temizliğinde bölgedeki biyoçeşitliliği gösteren nadir canlı türlerine rastlanıldı. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan ve koruma altında bulunan Cladocora caespitosa (Taş Mercan) türünün Torba kıyılarında varlığını sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum’da denizdeki atıkların arasından taş mercan ve bebek ahtapot çıktı - Son Dakika

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