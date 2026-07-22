Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 650 Kg Çöp - Son Dakika
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Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 650 Kg Çöp

22.07.2026 17:21
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Bodrum'da yapılan temizlikte 650 kg atık çıkarken, çevre bilinci artırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde 650 kilogram çöp çıktı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmalarının 2026 yılı 10. etabı, Türkbükü'nde gerçekleştirildi. Türkbükü Halk Plajı'nın bulunduğu alandan denize açılan Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında deniz dibinden yaklaşık 650 kilogram atık çıkardı. Toplanan atıkların büyük bölümünü tek kullanımlık ürünler oluştururken, çok sayıda araç lastiği, platform demirleri, cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ile çeşitli balıkçılık malzemeleri de denizden çıkarıldı.

Denizden çıkarılan atıklar, vatandaşlar tarafından yakından incelenirken fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Vatandaşlar tarafından deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla atıklar, çocuklarına gösterilerek tanıtıldı. Denizden çıkarılan atıklar, kıyıda ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 650 Kg Çöp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 650 Kg Çöp - Son Dakika
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