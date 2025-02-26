Bodrum'da Dolandırıcılıkla Mücadele Semineri Düzenlendi

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Jandarmadan dolandırıcılığa karşı seminer

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Dolandırıcılığa Dur De" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nde bir seminer gerçekleştirdi. Seminere Kaymakam Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, mahalle muhtarları, banka müdürleri, noterler, bazı sitelerin yöneticileri katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Seminerde dolandırıcılık suçu meydana gelmeden suçu fark edebilecek konumdaki kurum çalışanlarına (bankacı, emlakçı, noter, sağlık personelleri) yönelik bilinçlendirme yapıldı, suç teşebbüs aşamasında iken 112 ihbar hattı kullanılarak suçun engellenmesin önemi vurgulandı.

Konferans sonrasında her kurum için 1000 adet olmak üzere 15 bin adet bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.