Bodrum\'da Eşek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki arıtma su hattının havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan eşek, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kumbahçe Mahallesi'nde bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir eşeğin yaklaşık 3 metre derinliğindeki arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştüğünü tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmaların ardından mahsur kaldığı yerden ip yardımıyla çıkarılan hayvan, herhangi bir yaralanması olmadığı belirlenince yeniden doğaya bırakıldı. - MUĞLA