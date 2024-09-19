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Bodrum'da Gaziler Günü kutlandı

Bodrum\'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

19.09.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanının verilişinin 103. yıl dönümü kapsamında "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanında tören düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Garnizon Komutanı Per. Alb. Ertan Benli, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve dernek üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ve üyeleri Gaziler Günü programı kapsamında belediye başkanlığı ve kaymakamlığı ziyaret etti.

"Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gaziler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olacaklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden ve vatan savunmasında 'gerektiği zaman canımızı seve seve feda edeceğiz' ilkesiyle hareket eden siz aziz gazilerimiz, vatanın savunmasında gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok kıymetli görevlerde bulundunuz. Gazilik gibi kutsal bir mertebeyle bugün yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Sizlerle birlikte olmaktan, Bodrum'da sizlerle yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Dernek Başkanımız Hasan Külcü ile birlikte talep ve önerilerinizi gerçekleştirmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Bütün imkanlarımız sizler için seferberdir. Gaziler Gününüzü kutluyorum" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi başkan ve üyeleri; Kaymakam Mustafa Çit, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ve meclis üyeleri ile Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Gaziler, yemeğin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'de gerçekleştirilen Gaziler Paneline katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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