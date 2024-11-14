Bodrum\'da Gençler Bisiklet Turu Yaptı

Yerel

Bodrum Mütfülüğü, 'Kendine iyilik yap bisikletini al gel' sloganıyla düzenlediği 'Pedal Çevir Adım At' etkinliği ile yaklaşık 100 genci bir araya getirdi. Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik projeleri kapsamında, Gençlik Koordinatörlüğü ve TDV Gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bodrum Mütfüsü İbrahim Kapancı'nın verdiği startla başlayan turda gençler, Kızılağç Gerenkuyu Mevkii'nden Yalıçiftlik Aşağı Camii'ne kadar pedal çevirdi. Varış noktasında Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyen gençler, ardından öğle namazı kıldı. Etkinlik, katılımcılara sunulan ikramlarla sona erdi. - MUĞLA