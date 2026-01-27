Bodrum'da Gümbet Koyu halka kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bodrum'da Gümbet Koyu halka kazandırılıyor

Bodrum\'da Gümbet Koyu halka kazandırılıyor
27.01.2026 16:48  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Kaymakamlığı ve çeşitli kurumların iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı’nda teknelerin kaldırılması, izinsiz iskelelerin sökülmesi ve alanda temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu düzenlemelerin amacı, kıyı alanlarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı iş birliğiyle Gümbet Dolgu Alanı'nda kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, alan içerisinde uzun süredir atıl durumda bulunan tekneler ile izinsiz olarak kurulan iskeleler kaldırılıyor. Alanın kamuya açık ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Zabıta, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri koordineli şekilde görev yapıyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zabıta ekipleriyle eş güdümlü yürütülen bu çalışmalar sayesinde dolgu alanı daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmaların kıyı alanlarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların sahil alanlarından daha etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bodrum Belediyesi ekipleri ise, kıyı alanlarının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan bölgedeki 60 tekneye 1,5 milyon TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Gümbet, Bodrum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Gümbet Koyu halka kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Gümbet Koyu halka kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.