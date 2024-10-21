Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Geniş Video İzle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi, yol 2 saat trafiğe kapandı, 1 yaralı.

21.10.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafriyat kamyonu devrildi, yol 2 saat trafiğe kapandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonunun devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza, Yalıkavak - Torba yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 06 FF 9069 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, Torba girişindeki virajda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan kamyon devrilirken, kamyon o sırada aynı yolda seyreden S.K. yönetimindeki 35 CED 204 plakalı otomobile çarptı. Tonlarca hafriyatın yola döküldüğü kazada kamyonda yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu S.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla yan yatan kamyonetten dışarı çıkarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, 2 saatlik çalışmanın ardından hafriyat kamyonunun olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Bodrum, Muğla, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:47:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Hafriyat Kamyonu Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.