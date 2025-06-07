Bodrum\'da İşçi Konteynırlarında Yangın Çıktı

İşçilerin kaldığı konteynırlarda yangın

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye çalışanlarının kaldığı konteynırlarda yangın çıktı.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye çalışanlarının kaldığı konteynırlarda yangın çıktı. Alevleri fark eden şantiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı bilgisine ulaşılırken, olayda can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu. Yangında tamamen yanan konteynırlar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.