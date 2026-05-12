Bodrum\'da Kaçak Taşımacılığa Denetim

12.05.2026 20:42
Bodrum'da yetkisiz taşımacılık denetiminde 2 acentaya ceza uygulandı, kontroller artırılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamu kurumlarının katılımıyla yetkisiz taşımacılık, rehber ve vergi denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 acentaya cezai işlem uygulandı.

İlçede turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ve Muğla Rehberler Odası tarafından Antik Tiyatro önünde denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından yol güvenliğinin alındığı denetimlerde yetkisiz taşımacılık, belgesiz rehberlik ve vergi kaybına yönelik sıkı kontrollerde bulunuldu. Ekipler, 3 saat içerisinde onlarca aracı denetledi. Denetimlerde 2 acentaya 1618 sayılı kanuna istinaden cezai işlem uygulandı.

"Evrakları tam olan esnafı koruyacağız"

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sezon beşinci denetimimizi yapıyoruz ve bu ay içerisinde yaklaşık yedi tane daha denetimimiz var. Ama diğer kurumlarımızla beraber bunları arttırarak devam edeceğiz. Yaparken de burada önemli olan, evrakı olmayan, belgesiz olan araçları durdurmak. Yoksa işini düzgün yapanlarla bir işimiz yok. Ayrıca akşamları da yapacağız ve sıra otellere de gelecek. Otellerde 'animasyon' adı altında yapılan tur satışları ve halkı zor durumda bırakan animasyoncular. Vatandaşı, esnafı mağdur eden o animasyonculara da izin kesinlikle vermeyeceğiz. Vergi dairemiz olsun, diğer kurumlarımızla olsun beraber hareket ediyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum, tekrar söylüyorum; işini düzgün yapan, devletine vergisini veren, faturasını kesen, evrakları tam olan esnafı koruyacağız. Amacımız bu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

