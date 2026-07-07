Bodrum'da Kitap ve Edebiyat Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da Kitap ve Edebiyat Fuarı Devam Ediyor

07.07.2026 18:22
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YAYDER'in düzenlediği fuar, 15 Temmuz'a kadar yazarlar ve okurları buluşturmaya devam ediyor.

(MUĞLA) - Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde YAYDER tarafından düzenlenen Kitap ve Edebiyat Fuarı, beşinci gününde yazarlar, yayınevleri ve okurları bir araya getirdi. Fuar, 15 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

YAYDER tarafından Turgutreis Meydanı'nda düzenlenen Kitap ve Edebiyat Fuarı, beşinci gününde de ilgi gördü.

1 Temmuz'da başlayan ve 15 Temmuz'a kadar sürecek fuarda yayınevleri stant açarken, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ile şiir ve öykü dinletileri gerçekleştiriliyor.

Fuara Bodrum'da yaşayan yaklaşık 45 yazarın yanı sıra farklı kentlerden gelen yazarlar da katılarak okurlarla buluştu.

YAYDER Genel Başkanı Ali Avcu, kitap fuarlarının yazar, yayıncı ve okurları bir araya getiren önemli kültür etkinlikleri olduğunu belirterek "Kitap fuarları yalnızca kitap satışı yapılan organizasyonlar değildir. Aynı zamanda yazarların, yayıncıların ve okurların aynı zeminde buluştuğu kültür alanlarıdır. Turgutreis'te beşinci güne geldiğimizde gördüğümüz ilgi, Bodrum'un kitapla ve edebiyatla kurduğu bağın güçlü olduğunu gösteriyor. Bodrum yalnızca geçmişte edebiyatla anılan bir kent değil; bugün de yazan, üreten, düşünen çok güçlü bir yazar damarına sahip. Yaklaşık 45 yazarımızın fuarda okurlarla buluşması, imza günlerine ve şiir dinletilerine katılması bizim için çok kıymetli. Bunun yanında farklı kentlerden gelen yazarların da Turgutreis'te okurlarla buluşması fuarın kültürel çeşitliliğini güçlendirdi. Turgutreis Meydanı bu süreçte gerçek anlamda yaşayan bir kültür alanına dönüştü" dedi.

Fuarı, 15 Temmuz'a kadar Turgutreis Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Kitap ve Edebiyat Fuarı Devam Ediyor - Son Dakika

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