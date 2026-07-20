Bodrum'da Kıyılar İçin Eylem - Son Dakika
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Bodrum'da Kıyılar İçin Eylem

20.07.2026 17:54
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Gümüşlük Forum, kıyıların kamusal niteliği ve ücretsiz deniz erişimi için eylem düzenledi.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük Forum üyeleri, kıyıların kamusal niteliğinin korunmasına ve vatandaşların denize ücretsiz erişim hakkına dikkati çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Gümüşlük Forum üyeleri, son yıllarda kıyıların büyük bölümünün ticari kullanıma ayrılması nedeniyle vatandaşların özgürce kullanabileceği alanların giderek daraldığına dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, kıyıların ticari kullanım alanlarına açılmasının kamu yararı açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğu ifade edilirken, kıyıya erişim ve kıyılardan yararlanma hakkının hiçbir koşulda ücret ödenmesine ya da bir işletmenin kullanımına bağlı hale getirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Forum üyeleri, kıyıların kamusal niteliğinin korunmasını, halkın denize ücretsiz ve kesintisiz erişiminin güvence altına alınmasını ve kıyılarda kamu yararını önceleyen uygulamaların hayata geçirilmesini talep etti.

Açıklamanın sonunda, doğal ve kamusal değerlerin korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Gümüşlük Forum, ortak yaşam alanlarının geleceği konusunda yapıcı diyalog ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Gümüşlük plajında el ele vererek sahillerin ve kıyıların halkın olduğunu belirten sloganlar atılırken, diğer yurttaşlar da eyleme alkış ve sloganlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA

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