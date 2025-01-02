Bodrum’da Motosikletler İçin Yeni Motoparklar Hizmete Giriyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ulaşımın önemli araçlarından olan motosikletler için motoparklar hizmete giriyor.

Muğla Büyükşehir ile Bodrum Belediyesinin ortak çalışmasıyla ilçe merkezinde 3 nokta 'Motopark' olarak belirlendi. Gerekli yazışmaların tamamlandığı çalışmalarda belirlenen alanlarda çizgi ve düzenleme çalışmaları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ilk olarak ilçe merkezinde Atatürk Caddesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazında, Çarşı Mahallesi Nazım Hikmet ve 1006 Sokak kesişiminde ve Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Mevkinde belirlenen noktalar, motopark olarak belirlendi. İlgili çizim ve tabela çalışması ise gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere motosikletlerin park alanı olarak kullanabileceği yeni alanlar oluşturmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini sürdürüyor. - MUĞLA