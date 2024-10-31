Bodrum'da Otelde Yangın Paniği - Son Dakika
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Bodrum'da Otelde Yangın Paniği

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Bir otelde kaynak çalışması sırasında çıkan yangında 2 işçi mahsur kaldı, kurtarıldılar.

31.10.2024 17:34
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Bodrum'da otelde yangın paniği: 2 kişi yangında mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir butik otelde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Güvercinlik Mahallesi'nde karayolu kenarındaki butik otelde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın başladı. 40 oda ve 88 yatak kapasiteli otelde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatı ve restoran kısmını saran alevlere müdahale eden S.Y. ve A.K. isimli 2 işçi, içeride mahsur kaldı. İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 6 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 aracı olay yerine geldi. Yangına müdahale eden ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edilen işçilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

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