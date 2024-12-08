Bodrum'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

Geniş Video İzle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve işyeri su bastı, yollar trafiğe kapandı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Afat, 200 personel ve 100 araç ile bölgeye müdahale etti.

08.12.2024 04:48  Güncelleme: 05:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum sular altında kaldı

Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Kırmızı alarma geçen Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Afat 200 personel 100 araç seferber oldu.

Bodrum'da bir anda bastıran sağanak yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi. Kırmızı alarma geçen ilçede gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolda ilerleyemeyen araçlar iki yönlü olarak geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı, araçlar yoldan kaldırıldı. Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, göle dönen yol trafiğe kapandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ev ve işlerini su bastı. Vatandaşlar gece yarısı su basan evlerini temizlemeye çalıştı. Akyarlar Halil Saygı Sokak'ta sel suları yoldaki parke taşlarını söktü, yolda derin bir çukur oluştu. Yol ortasına yığılan parke taşlarıyla toprak, trafik akışını olumsuz etkiledi. Akyarlar Atatürk Caddesi'nde MUSKİ'ye ait otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı. Araçtaki 2 personel, iş makinesiyle kurtarıldı. Akyarlar Karaincir mevkisinde park halindeki bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sıkıntıların yaşandığı bölgelere müdahalede etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci selin etkili olduğu noktalara gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Mandalinci, "Bölgemiz akşamüstü itibariyle yoğun bir yağmur aldı. Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgelerimiz çok ciddi yağışlar aldılar. Tabiki biz önceden dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmıştık ancak ağaçlardan kopan yaprakların tıkadığı mazgallar olsun, yoğun yağışı kaldıramayan düşük çaplı dereler olsun bunların neticesinde yer yer seller ve taşkınlar yaşandı. İlk olarak Turgutreis Bahçelievler'deki taşkının önlenmesi için arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Marina bölgesinde tıkalı olan mazgalların MUSKİ ekiplerimizle beraber açılmasına aracılık ettik. İslamhaneleri bölgemizde dağdan gelen taş, kayaç, ufak mil ve kumlar neticesinde hem yolda bir kapanma söz konusuydu hem de derede bir kilitlenme olmuştu. Ekiplerimizle beraber hızlı bir çalışma yürütüyorlar. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel 77 araç ile sele müdahale ettik. Şu anda bölgemizde yağış durdu. Ancak tabiki yağışın getirdiği taşlar, kumlar yer yer tıkanmalara sebebiyet verdi. İslamhaneleri'nde maalesef 1 evimizi su bastı. Orada vatandaşlarımızın yanında olduk. Evden suyu çektik. Kendilerine geçmiş olsun diledik. Akyarlar bölgesindeki dere taşması sonucu maalesef yol, oradan buraya gelişe müsaade etmiyor. Biz de farklı bir yoldan dolanarak geldik. Şu anda saat 02.00'da ekip arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız ile birlikte sahadayız. Yaklaşık 1 saat önce burada araç selden etkilenerek sürüklendi biz de araç sahipleriyle birlikteyiz. Maddi hasarın tazmin edilmesi noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İslamhaneleri'nde 1, Akyarlar'da 10'a yakın evde su baskınına rastladık. Öncelikle selden sürüklenen aracın durumuna bakmak için buradayız birazdan da yağmurdan etkilenen veya yağmur suyu basan evleri ziyaret edeceğiz. Temizlik işleri ekiplerimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri için yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3-sayfa, Bodrum, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 06:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Sağanak Yağış Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.