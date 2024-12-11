Bodrum'da Su Krizi: Barajlar Alarm Veriyor - Son Dakika
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Bodrum'da Su Krizi: Barajlar Alarm Veriyor

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Bodrum'daki Geyik ve Mumcular barajları kritik seviyelerde, yağışlar sınırlı bir nefes sağladı.

11.12.2024 15:05
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Bodrum'da barajlar alarm veriyor: "Su seviyesi kritik düzeyde"

MUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da, su kaynakları alarm vermeye başladı. Kentin en önemli içme suyu kaynakları olan Geyik ve Mumcular barajlarındaki doluluk oranları, 8 Kasım itibariyle kritik seviyelere düştü. Geyik Barajı yüzde 7'ye kadar gerilerken, Mumcular Barajı yüzde 5 doluluk oranıyla endişe oluşturdu.

Kasım ve Aralık aylarında etkili olan yağışlar bölgeye bir nebze olsun nefes aldırdı. 6-9 Aralık tarihleri arasında Milas'a metrekareye 61,8 kilogram, Bodrum'a ise 60 kilogram yağış düştü. Yağışların ardından Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 14'e yükselirken, baraj havzasını beslemeyen Mumcular Barajı'ndaki seviye değişmedi.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 27 olarak kaydedilmişti. Mumcular Barajı'nda ise seviye bu yılki oranla aynı kaldı. Öte yandan, Bodrum'a içme suyu sağlayan ana kaynak olan Geyik Barajı'ndaki su seviyesinin düşük kalması, ilerleyen dönemler için kaygı oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim DalıBaşkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik Bodrum ve Milas'ın yakında suyunun kalmayacağını söyleyerek "Bodrum, aylardır yağış almıyordu. Gelen yağışlarla beraber maalesef kentsel altyapıdaki yetersizlikler nedeniyle taşkın ve su baskınları görülmeye başlandı. Bodrum'un bir yağmur suyu drenaj hattı olmamasından kaynaklı olarak yağan yağışlar, yüzeysel drenaj sistemleriyle tahliye edilmeye çalışılıyor. Bu ise en ufak bir yağışta dere yataklarının temizlenmemesi ya da rögarların temizlenmemesi nedeniyle su baskınlarına yol açıyor. Bodrum genelinde özellikle Yarımada'nın uç kesimlerinde, Akyarlar ve Turgutreis'te sıkça baskınlar yaşandı. Yağışın alansal dağılımı bu noktada oldukça önemli. Yarımada'nın genelinde taşkın etkileri görülürken, rezervuarların bulunduğu Mumcular ve Yatağan bölgesinde yağış miktarı istenilen seviyede olmadı. Bundan kaynaklı olarak Mumcular Barajı'nda su seviyesi hala yüzde 5'ler civarında, Geyik Barajı'nda ise yüzde 14'ler civarında. Bu iki baraj, Bodrum'a içme suyu sağlayan en önemli barajlar; hala stresin devam ettiğini söyleyebilirim. Özellikle bahar ve kış aylarında gelecek yağışlarla beraber önümüzdeki dönemdeki riskin seviyesi belli olacak. Bölgenin tek sigortası, Milas'a içme suyu ve Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı. Akgedik Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 40'lar civarında. Önümüzdeki dönemde eğer kuraklık etkileri devam ederse, sadece Bodrum'da değil, Milas da dahil olmak üzere bölgenin genelinde ciddi anlamda kuraklık etkileri söz konusu olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Su Krizi: Barajlar Alarm Veriyor - Son Dakika

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