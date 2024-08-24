Bodrum'da trafik polisi ile bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da trafik polisi ile bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu

Bodrum\'da trafik polisi ile bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu gülümsetti. Polis memuru çocuğa çizgi film izlememe ve yatağını toplama cezası verdi.

24.08.2024 11:35
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu gülümsetti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Gökhan Genç, Cevat Şakir Caddesi'nde kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası vermesi izleyenleri güldürdü. Polis memuru Gökhan Genç, Aslan isimli çocuğa "Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya" dedi. Mahcup bir şekilde polis memurunun yanına giden çocuk kaskının da olmadığını söyledi.

Polisten çizgi film cezası

Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.

Minik Aslan, polisin cezayı yazdığı kağıdı imzalayarak alıp gitti. Sosyal medyada paylaşılan polis ve çocuğun diyaloğu çok sayıda paylaşım, yorum ve beğeni aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da trafik polisi ile bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu - Son Dakika

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