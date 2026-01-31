Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu

Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu
31.01.2026 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu. Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Bodrum turizmine katkı sağlayacak fikir ve önerilerini paylaştı. Amaç, Bodrum'un marka değerini koruyarak 2026 turizm sezonuna daha güçlü bir hazırlık yapmak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda, tüm katılımcılar Bodrum turizmine katkı sağlayacak görüş ve önerilerini dile getirdi. Bodrum'un marka değerinin korunması ve 2026 turizm sezonuna daha güçlü bir hazırlık yapılması konusunda ortak görüş birliği sağlandı.

Bodrum Turizm Platformu kapsamında bu toplantıların sezon öncesi dönemde 15 günde bir düzenli olarak yapılacağı ve kamu, yerel yönetimler ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin süreklilik kazanacağı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:44:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.