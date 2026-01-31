Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Bodrum Turizm Platformu oluşturuldu.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda, tüm katılımcılar Bodrum turizmine katkı sağlayacak görüş ve önerilerini dile getirdi. Bodrum'un marka değerinin korunması ve 2026 turizm sezonuna daha güçlü bir hazırlık yapılması konusunda ortak görüş birliği sağlandı.

Bodrum Turizm Platformu kapsamında bu toplantıların sezon öncesi dönemde 15 günde bir düzenli olarak yapılacağı ve kamu, yerel yönetimler ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin süreklilik kazanacağı ifade edildi. - MUĞLA