Bodrum'da Unutulmaz Ay Tutulması - Son Dakika
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Bodrum'da Unutulmaz Ay Tutulması

Bodrum\'da Unutulmaz Ay Tutulması
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Bu sabah Bodrum'da gerçekleşen ay tutulması, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olaylarından biri olan ay tutulması, bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti. Tutulma Türkiye'de en net Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum'dan izlendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gerçekleşen tam tutulma, Bodrum'un Turgutreis ilçesi Akçabük Koyu'nda tatil yapan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa olayını çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı. Saat 06.33'te tam tutulmanın gerçekleşmesiyle birlikte ay, kızıl bir renge büründü. Tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu. Doğa olayını izlemek için erken saatte uyanan tatilcilerden bazıları, "Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyerek duygularını paylaştı. Astronomi meraklıları, bir sonraki büyük ay tutulmasının takvimini şimdiden merak etmeye başladı.

Turgutreis Akçabük Koyu'nda tatilciler tutulmayı izlerken cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA

Bodrum, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Unutulmaz Ay Tutulması - Son Dakika

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