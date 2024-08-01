Bodrum'da üzücü anlar: Akdeniz foku sahile vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da üzücü anlar: Akdeniz foku sahile vurdu

Bodrum\'da üzücü anlar: Akdeniz foku sahile vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra telef oldu. Fokun enfeksiyon nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

01.08.2024 21:28  Güncelleme: 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da üzücü anlar: 50 metre açılan Akdeniz foku ters dönüp sahile vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra telef oldu.

Bugün akşamüstü saatlerinde Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde Gümüşkaya Sitesi önündeki sahile yaklaşık 2,5 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz foku vurdu. Sahile vurduktan sonra yeniden açığa gitmeye çalışan bitkin fok, yaklaşık 50 metre gidebildi.

50 metre sonra ters dönen hayvan, tekrar kıyıya vurdu. Fok, kısa süre sonra telef oldu. Foku fark eden sahildekiler ise hayvanı yakından inceledi. Fokun belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Atilla Oray isimli bölge sakini, "İlk sahile vurduğunda canlıydı ama bitkindi. Üzerinde yara bere görmedik. Sonra tekrar açığa gitmeye çalıştı. 50 metre yüzdü, ters dönüp yeniden karaya vurdu. Kurtaramadık, yaşamını yitirdi. 2,5 metre boyunda yaşlı bir hayvan. Belediyeye haber verdik, gelip alacaklar" dedi.

Fokun enfeksiyon nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Bodrum, Muğla, Hayvan Hakları, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da üzücü anlar: Akdeniz foku sahile vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 22:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da üzücü anlar: Akdeniz foku sahile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement