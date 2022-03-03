Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar seferber oldu; yardım yağıyor - Son Dakika
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Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar seferber oldu; yardım yağıyor

03.03.2022 00:57
Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar seferber oldu; yardım yağıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan binlerce Ukrayna vatandaşı ve Türk vatandaşları katılmıştı. Bodrum'da yaşayan Ukrayna vatandaşları da kampanyaya katılarak yardım malzemeleri toplamaya başladı.

Bodrum'da bir otelde toplanan malzemeler teker teker ayrılarak yardım kolileri oluşturuluyor. Giysi, yiyecek, ilaç, çocuk malzemeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi toplandı. Kolileri düzenleyen Ukrayna vatandaşları sevdiklerine mektup yazmayı da ihmal etmedi. Yazılan bir mektubun üzerindeki, 'Ukrayna can kardeşim sevgiler ve Türkiye'den Ukrayna'ya sevgiler' notu ise dikkat çekerek duygulandırdı. Toplanan yardımların Antalya'dan gelecek araç ile İstanbul'a oradan da Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Üyesi Galina Ateş Ukrayna'daki kardeşlerine yardım etmek için seferber olduklarını ifade ederek, "Bodrum'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlar ile Türk vatandaşlar yardımda bulunuyor. Oteller, şirketler destek veriyor. Her şey topluyoruz. İlk yardım malzemeleri, çocuk malzemeleri, giyim, yiyecek gibi yardımlar topluyoruz. En ufak yardım bile bizim için çok değerlidir. Bu kampanyayı Ukrayna Büyükelçiliği başlattı. Yarın araç Antalya'dan çıkıp, bazı şirketlere uğrayıp bize gelecek. Biz bunları vereceğiz daha sonra İstanbul'a gidecek. Daha sonra oradan Ukrayna sınırına kamplara götürülecek. Oradaki durumdan sürekli haberdarız. Benim ablam ve 2 yeğenim orada, dünden itibaren onların bulunduğu yerde de çatışmalar başladı. Çok tedirginiz sabahtan akşama kadar gözümüz telefon ve televizyonda oluyor. Yardım etmek amacıyla toplanmış olmamız bize moral oluyor. Biz barış umuyoruz, tamamen ateşkes bekliyoruz. Konuşmalar başladı ama maalesef hala füzeler atılıyor. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Güzel ülkemiz mahvoldu. Tarihsel alanlarımız yok oluyor, bir an önce ateşkes olsun Rus askerleri ülkemizden çıksın" dedi. - MUĞLA

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Ukrayna, Bodrum, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar seferber oldu; yardım yağıyor - Son Dakika


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