Bodrum'da Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
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Bodrum'da Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hızlandı

Bodrum\'da Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hızlandı

Bodrum Belediyesi ekipleri, D330 karayolundaki kavşaklar ve orta refüjde temizlik ve düzenleme çalışmaları yaparak yaz sezonu öncesi hazırlıkları hızlandırdı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, 17 araç ve 85 personel ile gerçekleştiriliyor.

29.04.2025 15:39  Güncelleme: 15:41
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Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçenin ana arterlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında D330 karayolundaki kavşaklar ile orta refüjde temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, D330 karayolundaki palmiye budamalarının ardından refüj ve kavşaklarda ot temizliği ile düzenleme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 17 araç ve 85 personel ile Müskebi Mahallesi Yalıkavak kavşağından başlayan çalışmalar, Turgutreis Mahallesinde son bulacak. Trafiğin etkilenmemesi için gece 12.00'de başlayan çalışmalar, gerekli yol önlemleri de alınarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. İlk gün çalışmasında Yahşi Kavşağına kadar ilerleyen ekipler, hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zararlılarla mücadele kapsamında ağaçlarda ilaçlama çalışması da gerçekleştiriyor. Gece yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet, Cevat Şakir, Gümbet ve Çarşı mahallelerinde bulunan park, sokak ve caddelerde ağaçlar ilaçlanıyor. Çalışmalar, planlı bir şekilde devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Yaz Sezonu Öncesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
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