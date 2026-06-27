Bergamut Caddesi ile Derviş Görgün Caddesi\'nde çalışmalar tamamlandı

Bodrum Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri kapsamında Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi ile Umurca Mahallesi Derviş Görgün Caddesinde üstyapı yenileme faaliyetleri tamamlandı. Aşınma tabakası asfalt uygulamalarının ardından gerçekleştirilen yol çizgi uygulamalarıyla süreç sona erdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı kurumlarca yaklaşık dört ay süren altyapı faaliyetlerinin ardından asfalt, kaldırım ve çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdiği caddelerde yol çizgi uygulamaları da yaparak üstyapı işlemlerini tamamladı. Konforlu ve güvenli ulaşım hedefiyle gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında Bergamut Caddesinde sıcak asfalt serimi, kaldırım ve bordür döşeme ile aydınlatma işlemleri bitirildi. Son olarak yapılan yol çizgi uygulamalarıyla cadde modern görünümüne kavuştu.

Çalışmalar kapsamında Umurca Mahallesi Derviş Görgün Caddesinde de üstyapı ve düzenleme işlemleri gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aşınma tabakası asfalt uygulamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yol çizgi uygulamaları tamamlanarak cadde daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Müskebi Mahallesi Bekiroğlu Caddesi, 2605 Sokak ile bu cadde ve sokakların kesişim noktasında bulunan sokaklarda finişerle asfalt serimi yaptı.Bekiroğlu Caddesinin hem Konacık hem de Müskebi mahallelerinde kalan bölümlerindeki çalışmalar tamamlanarak cadde baştan sona asfaltlanmış oldu. Bölgede yol çizgi uygulamaları ve üstyapı düzenlemeleri ile süreç sona erecek.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde finişerle sıcak asfalt, greyderle serme asfalt ile yol bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini, Bodrum'un cadde ve sokaklarını daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti. - MUĞLA