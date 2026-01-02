Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi

Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi
02.01.2026 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da zabıta ekipleri, 2025 yılında halk sağlığı, doğa ve çevre koruma amaçlı denetimlerde 21 milyon 424 bin TL ceza uyguladı. Çeşitli denetim ve uygulamalarıyla çevreyi koruma ve kamu güvenliğini sağlama hedefiyle çalışmalara devam edecekler.

Bodrum'da zabıta ekipleri, 2025 yılında başta halk sağlığı ile doğa ve çevreyi korumaya yönelik olmak üzere çok sayıda denetim ve uygulama gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere toplam 21 milyon 424 TL ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirdiği rutin denetim ve uygulamaların yanı sıra özel denetim ve uygulamalarını da sürdürdü. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çevreyi kirletmekten bin 905 işlemde 20 milyon 4 bin TL, ses ve gürültü denetimlerinde 198 işlemde 46 milyon 485 bin TL, sigara izmaritini gelişi güzel atan 748 kişiye 2 milyon 191 bin TL, inşaat yasaklarına uymayan 831 kişi ve firmaya 10 milyon 838 bin TL, rutin denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 435 işletmeye 1 milyon 284 bin TL, diğer denetim ve uygulamalarda ise Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 771 işlemde 30 milyon 592 bin TL cezai işlem uyguladı.

İşgaliye konusunda da yıl boyunca sıkı denetim ve uygulamalar gerçekleştiren zabıta ekipleri, toplamda bin 258 değerlendirmede 621 işgal tespit ederek 873 bin 126 TL, inşaat malzemeleriyle işgal gerçekleştirdiği tespit edilen 140 kişi ya da firmaya 1 milyon 189 bin TL, encümene sevk edilen 265 kişi ya da firmaya da 753 bin 15 TL cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığına yönelik kasım ayında başlattığı kapsamlı gıda ve hijyen denetimlerine devam ederken, işgaliye konusunda başlatılan kapsamlı çalışmaların 2026 yılında artarak süreceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri ise 2025 yılı boyunca yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sorumluluk alanlarında denetim ve uygulamalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında, trafiğe kapalı alanlar ile yaya kaldırımlarına araç park ederek yaya geliş ve geçişlerini engelleyen araçlara yönelik 7 bin 255 işlemde 21 milyon 424 bin Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 504 duba, 174 delinatör, 109 ayna ve 54 levha yerleştirme çalışması yaparken, 5 adet yeni motopark alanını da hayata geçirdi. Ayrıca, yeni motopark alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2026 yılında da başta halk sağlığı ve çevre konuları olmak üzere denetim ve uygulamalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zabıta, Bodrum, Çevre, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 08:13:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.