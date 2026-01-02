Kurallara uymayan işletmelere 21 milyon TL ceza kesildi

Bodrum'da zabıta ekipleri, 2025 yılında başta halk sağlığı ile doğa ve çevreyi korumaya yönelik olmak üzere çok sayıda denetim ve uygulama gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere toplam 21 milyon 424 TL ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirdiği rutin denetim ve uygulamaların yanı sıra özel denetim ve uygulamalarını da sürdürdü. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çevreyi kirletmekten bin 905 işlemde 20 milyon 4 bin TL, ses ve gürültü denetimlerinde 198 işlemde 46 milyon 485 bin TL, sigara izmaritini gelişi güzel atan 748 kişiye 2 milyon 191 bin TL, inşaat yasaklarına uymayan 831 kişi ve firmaya 10 milyon 838 bin TL, rutin denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 435 işletmeye 1 milyon 284 bin TL, diğer denetim ve uygulamalarda ise Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 771 işlemde 30 milyon 592 bin TL cezai işlem uyguladı.

İşgaliye konusunda da yıl boyunca sıkı denetim ve uygulamalar gerçekleştiren zabıta ekipleri, toplamda bin 258 değerlendirmede 621 işgal tespit ederek 873 bin 126 TL, inşaat malzemeleriyle işgal gerçekleştirdiği tespit edilen 140 kişi ya da firmaya 1 milyon 189 bin TL, encümene sevk edilen 265 kişi ya da firmaya da 753 bin 15 TL cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığına yönelik kasım ayında başlattığı kapsamlı gıda ve hijyen denetimlerine devam ederken, işgaliye konusunda başlatılan kapsamlı çalışmaların 2026 yılında artarak süreceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri ise 2025 yılı boyunca yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sorumluluk alanlarında denetim ve uygulamalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında, trafiğe kapalı alanlar ile yaya kaldırımlarına araç park ederek yaya geliş ve geçişlerini engelleyen araçlara yönelik 7 bin 255 işlemde 21 milyon 424 bin Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 504 duba, 174 delinatör, 109 ayna ve 54 levha yerleştirme çalışması yaparken, 5 adet yeni motopark alanını da hayata geçirdi. Ayrıca, yeni motopark alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2026 yılında da başta halk sağlığı ve çevre konuları olmak üzere denetim ve uygulamalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. - MUĞLA