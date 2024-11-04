Bodrum\'da Zabıta Ekipleri Genel Denetimlere Devam Ediyor

Yerel

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum genelindeki genel denetimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 bölgede genel denetimlerini sürdürürken ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" kontrollerini yapıyor. Hizmet standartları kapsamında iş yerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluklarını kontrol eden ekipler, 2024 yılı genelinde 2 bin 207 iş yerini denetledi. Mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren 186 iş yerini tespit eden ekipler, toplam 381 bin 672 Türk Lirası cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim ve uygulamaları aralıksız devam edecek olup iş yeri açmak isteyen vatandaşların Bodrum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. - MUĞLA