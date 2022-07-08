Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı

08.07.2022 17:13
Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı

Bodrum Belediyesi, halk plajlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Bodrum Belediyesi, halk plajlarında temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum halkına ve gelen misafirlere kaliteli hizmet verilebilmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl 70'e yükselen halk plajlarında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Sezon başında, belediye ekipleri tarafından yapılan plaj düzenleme çalışmaları sonrasında kullanım ve doğal sebeplerden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı birimler, plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini yürütürken Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise kırılan soyunma kabinleri kapılarında, askılıklarda, duş ve tuvaletlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaptı. Ayrıca, plajlara yerleştirilen 1461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması üzerine yerine yenileri yerleştirildi.

Yurttaşların ve misafirlerin Bodrum'un kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürerken çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Halk Plajlarında Bakım Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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