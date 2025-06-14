Bodrum Halk Süt Projesi Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtımını Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Bodrum Halk Süt Projesi kapsamında, 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt ulaştırmayı sürdürüyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, yarımadanın dört bir yanında periyodik olarak gerçekleştirilen süt dağıtımları devam ediyor. Son olarak Akçaalan Mahallesi'nde başlayan dağıtımda, mahallede kayıtlı 115 çocuktan 60'ına süt ulaştırıldı. Dağıtımların önümüzdeki hafta da Akçaalan'da sürmesi, ardından Karabağ, Turgutreis, Bahçelievler ve diğer mahallelerde devam etmesi planlanıyor.

Toplam bin 248 çocuğa süt ulaştırılacak

Belediye ekipleri, kent genelinde yürütülen süt dağıtımlarını üç aylık periyotlar halinde planlıyor. Her çocuk için 12 adet 1 litrelik uzun ömürlü süt içeren paketler hazırlanıyor. Bu kapsamda toplam 1.248 çocuğa süt ulaştırılması hedefleniyor. Bugüne kadar Karaova, Mumcular, Gölbaşı, Gökpınar, Mazı, Sazköy, Pınarlıbelen, Çamlık, Çamarası, Yeniköy-Karaova, Kızılağaç, Çiftlik, Güvercinlik, Yokuşbaşı, Kumbahçe, Çarşı, Türkkuyusu, Eskiçeşme, Gümbet, Cevat Şakir, Cumhuriyet, Konacık, Çırkan, Bitez, Müskebi, Yahşi, Yakaköy ve Dağbelen mahallelerinde toplam 7 bin 356 litre süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Müzeyyen Meriç Özçelik, yürütülen projeye ilişkin şunları söyledi: "Üç aylık periyotlar halinde halk süt dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 29 mahallemizde dağıtım tamamlandı. Amacımız çocuklarımızın temel ihtiyacı olan sağlıklı süte, güvenilir gıdaya kolayca ulaşabilmelerini sağlamak."

Projeden yararlanmak isteyen aileler, bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına başvurarak kayıt yaptırabiliyor. - MUĞLA