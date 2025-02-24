Bodrum Katındaki Yangın Panik Tetiği Çekti

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Bodrum katta çıkan yangın apartman sakinlerine panik yaşattı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın bodrum katında bulunan ikamette çıkan yangın bina sakinlerine büyük panik yaşattı. Duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan ve çatıdaki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkartıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3709 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apatman içerisini bir anda saran dumanı fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede bina içerisini kaplayan dumanlarlar nedeniyle apartman sakinlerinden bazıları dairelerinden çıkamadı.

Kimi vatandaşlar balkona çıkarken bazı daire sakinleri ise çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri apartman boşluğundaki yoğun duman nedeniyle balkon ve çatıda bulunan toplam 6 kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekipleri daire ve bina içerisinde duman tahliyesi yaptı.