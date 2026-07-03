Bodrum Pazarında Yerel Ürünler İlgi Görüyor - Son Dakika
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Bodrum Pazarında Yerel Ürünler İlgi Görüyor

03.07.2026 11:44
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Bodrum pazarlarında yerel üreticilerin emekle hazırladığı ürünler ve sebze-meyve fiyatları değişken.

(BODRUM)- Haber:  Fatih Bozoğlu

Zincir marketlere göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunan Bodrum pazarlarında, taze sebze ve meyvenin yanı sıra yerel üreticilerin kendi hazırladıkları ürünler de ilgi görüyor. Bodrum pazarında kendi ürettiği ürünleri satan kadın pazarcı, "Kuruttuğum biberleri, kekik sularını satıyorum. Hepsi emek istiyor" dedi.

Bodrum pazarında taze sebze ve meyvenin yanı sıra yerel üreticilerin kendi hazırladıkları ürünler bulunuyor.

Pazarda satış yapan bir kadın, el emeği ürülerini satışa sunduğunu belirterek, "Kendi yaptığım tarhanayı satıyorum, kuruttuğum biberleri, kekik sularını satıyorum. Hepsi emek istiyor hepsini kendim yapıyorum" dedi.

Kuruyemiş satan bir esnaf ise pazarcılığın sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığını, her pazar için tezgahların yeniden kurulup toplanmasının ciddi emek gerektirdiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Alım gücü sınırı var. Bugün 50 bin lira ve üzeri maaş alanlar alabiliyor. Maddi durumu iyi olan insanlar daha  rahat alışveriş yapabiliyor. Her ürün ayrı ilgi ve özen istiyor. Biz bunları iyi yapmaya çalışıyoruz çünkü ayakta durmamız için bunlar gerekli."

Muharrem ayı nedeniyle aşure yapımında kullanılan ürünlere olan talep pazarlarda kısmi bir hareketlilik yaratsa da kuruyemiş satıcıları satışların geçmiş yıllara göre düştüğünü ifade ediyor. Esnaf, kuruyemiş ürünlerinin artık birçok vatandaş tarafından lüks tüketim olarak görülmeye başlandığını belirtiyor.

MEYVE SEBZE FİYATLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Bodrum pazarlarında sebze ve meyve fiyatları ise ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Domatesin kilosu 50 ila 70 lira arasında satılırken, biber 50 lira, kabak ve patlıcan 40 lira, taze fasulye 150 lira, bamya ise 200 liradan alıcı buluyor. Meyvelerde kiraz 150 lira, erik 200 ila 300 lira, çilek ise 100 lira seviyesinde satılıyor. Maydanoz, dereotu, nane ve roka gibi yeşillikler 20 ila 30 lira arasında değişirken, marul ve kıvırcık 50 liradan satışa sunuluyor.

Öte yandan pazarlarda günün ilerleyen saatlerinde fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Özellikle akşamüstü saatlerinde birçok üründe yüzde 30 ila 40 oranında indirim uygulanırken, vatandaşlar daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı buluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Pazarında Yerel Ürünler İlgi Görüyor - Son Dakika

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