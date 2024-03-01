Bodrum Tohum Takas Şenliği düzenleniyor - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Tohum Takas Şenliği düzenleniyor

Bodrum Tohum Takas Şenliği düzenleniyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan Bodrum Tohum Takas Şenliği, tohum çeşitliliğini korumayı ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını amaçlamaktadır. Şenlikte halk oyunları, canlı müzik ve atölye çalışmaları yer alacak. Ayrıca, stantlarda yerel tohumlar takas edilerek katılımcılara dağıtılacak ve minik konuklara yüz boyama etkinliği yapılacak.

01.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
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Bodrum Belediyesi ile Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle "Bodrum Tohum Takas Şenliği" düzenlenecek.

Bodrum Tohum Takas Şenliği, 3 Mart Pazar günü Kumbahçe Meydanı'nda saat 11.00'de başlayacak. Gün boyu sürecek olan ve yerel tohumun yaşatılmasının hedeflendiği şenlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

Tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen şenlikte halk oyunları, canlı müzik ve atölye çalışmaları yer alacak. Tohum meraklıları, tohum dernekleri ve gruplarını buluşturacak olan şenlikte kurulacak stantlarda yerel tohumlar takas edilerek katılımcı konuklara dağıtılacak.

Çeşitli ikramların ve yöresel lezzetlerin sunulacağı şenlikte minik konuklara da yüz boyama etkinliği yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Tohum Takas Şenliği düzenleniyor - Son Dakika

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