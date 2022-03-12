Bodrum, Ukrayna için seferber oldu - Son Dakika
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Bodrum, Ukrayna için seferber oldu

12.03.2022 14:24
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna için Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna için Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü. Toplanan malzemelerle doldurulan ilk araç, yola çıktı.

Savaş koşullarında yaşayan Ukrayna halkı için Bodrum'da başlatılan yardım kampanyası, Bodrum'da halkından, sivil toplum kuruluşları ve işletmelerden büyük destek gördü. Marma Otel'de toplanan gıda, hijyen, malzemeleri, giyecek, bebek bezi, tıbbi malzemeler gibi yardım malzemeleri özenle paketlendi.

Toplanan yardımlar, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ukraynalılar Derneği, Kızılay ve Bodrum Gönüllüleri tarafından İstanbul'daki Ukrayna Büyükelçiliğine gönderilmek üzere kamyonete yüklendi. Bodrum Belediyesine ait kamyonetle İstanbul'a götürülecek malzemeler, büyükelçilik vasıtasıyla Ukrayna'ya gönderilecek.

Bodrum'da yardımlar toplandıkça gönderilmeye devam edileceği bildirildi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok destek gördük, çok yardım gördük. Tüm Bodrum bu kampanyaya katıldı. Ukraynalı arkadaşlar, Türk arkadaşlar, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi. Şimdi ilk aracımız İstanbul'a gidiyor" dedi.

Yardım kampanyasına büyük destek veren AZKA Otel Görevlisi Anna Valozhynskaya, "AZKA Otel olarak Ukrayna'ya bu zor zamanlarda yardım etmek istedik. Ekip olarak buraya geldik. AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya'ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Bodrum Ukraynalılar Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanlarda birbirimize yardımcı olmak için çalışıyoruz. Herkes yardım ediyor, Türkler, Ukraynalılar. Bu işte milletler yok, herkes var" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek,"Savaş cinayettir, bunu biliyoruz. Şu anda Ukrayna'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yerinden yurdundan oldu, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bir an önce bu savaşın durmasını istiyoruz. Rusya'nın bir an önce bu savaşa son vermesi lazım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Bodrum, Ukrayna için seferber oldu
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu
Bodrum, Ukrayna için seferber oldu

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Ukrayna, Bodrum, Rusya, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum, Ukrayna için seferber oldu - Son Dakika


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