Bodrum ve Gümbet Limanları Yeni Turizm Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Bodrum ve Gümbet Limanları Yeni Turizm Sezonuna Hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet Limanları'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Limanlar, modern tasarımları ve güçlü altyapıları ile yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak için hazır hale getirildi.

19.05.2025 16:32
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Bodrum ve Gümbet Limanları yeni turizm sezonuna hazır

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet Limanlarında başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla limanlar hem modern bir görünüme kavuştu hem de altyapı açısından güçlendirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmi altyapısını güçlendirmek ve yerli-yabancı turistlere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Gümbet Limanlarında başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Bodrum Limanı uluslararası yolcu terminalinde iyileştirmeler yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Limanı'nda her yıl Kos Adası'na yaklaşık 550 bin yolcu hareketinin gerçekleştiği Uluslararası Yolcu Terminali'nde önemli iyileştirmeler yaptı. Yolcuların daha konforlu, güvenli ve hızlı hizmet alabilmesi amacıyla terminale ilave X-ray cihazı konulurken, polis kontrol noktalarının sayısı artırıldı. Yürüyüş alanları yeniden düzenlenerek hızlı geçişe uygun hale getirildi. Ayrıca, terminalin iklimlendirme sistemi yenilenerek daha konforlu bir bekleme alanı oluşturuldu.

Bu yıl hayata geçirilen uygulamayla, havalimanı modeli esas alınarak feribotlara biniş ve check-in işlemleri için teknolojik altyapı hazırlandı ve gerekli ekipman tedarikleri gerçekleştirildi.

170 tonluk su deposu ile kesintisiz hizmet

Büyükşehir Belediyesi, ticari teknelere yüzde 85-90 oranında hizmet verilen Bodrum Limanı'nda, tekne sahiplerinin ve turistlerin su ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla liman sahası içerisine 170 tonluk bir su deposu inşa etti. Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle peyzaj altına yerleştirilen su deposu ile mutemel su kesintilerinde devreye alınarak hizmetin aksamaması sağlandı. Üstü peyzajla kaplanan depo, limanın yeşil alan dokusunu da koruyacak şekilde tasarlandı.

Gümbet Limanı'nda yüzer iskele yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, sezonda yaklaşık 100 bin yolcuya hizmet veren Gümbet Limanı'ndaki T İskeleyi, yapısal hasarları ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle tamamen yeniledi. Deniz turizmi faaliyetlerinin daha güvenli ve konforlu şekilde sürdürülebilmesi için yüzer iskeleler, bağlama ekipmanları ve deniz içi arızalı donanımlar modern sistemlerle değiştirildi. İskele üzerindeki elektrik, su, kamera ve yangın hatları da yenilenirken, tesis edilen güvenlik noktası sayesinde alan 7/24 kontrol altında tutulmaya başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Deniz Turizmine verdiği önem doğrultusunda Gümbet ve Bodrum Limanlarımızın da çok kapsamlı yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalar kapsamında Gümbet Limanı'nda elektrik, su, yangın ve zeminle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamlayarak tamamen yeniledik. Ayrıca Bodrum Limanımızı kullanan tekne sahiplerimiz için daha önceki su kesintilerini önlemek amacıyla limanımızın doğal yapısını hiç bozmadan Datça Feribot İskelesinin yanındaki alana yer altına 170 tonluk bir su deposu inşa ederek su kesintilere karşı önlemlerimizi de almış bulunuyoruz. Bodrum Limanı'nda geçen yıl 650-700 bin yolcumuz yurt dışına seyahat etmiştir. Burada yoğunluğu engellemek ve daha hızlı ve daha modern hizmet etmek amacıyla yeni bir x-ray cihazı monte ettik. Ayrıca polis kontrol noktası sayımızı 4'e çıkardık. Bu sayede yurt dışına girecekmiş yerli ve yabancı misafirlerimiz daha hızlı, konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde seyahatleri tamamlayacaklardır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sezonuna hazırız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu, Muğla'ya yapılan yatırımın dünyaya yapılan yatırım anlayışıyla hareket ettiklerini belirti. Başkan Aras, Bodrum ve Gümbet Limanlarında tamamlanan kapsamlı yenileme çalışmalarının, sadece estetik değil, fonksiyonel anlamda da büyük bir dönüşümü beraberinde getirdiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum ve Gümbet Limanları Yeni Turizm Sezonuna Hazır - Son Dakika

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