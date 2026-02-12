İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi

İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi
12.02.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum ve Milas'ta bir gün eğitim tatil edildi.

Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, bugün ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile kursların tatil edildiği bildirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, meteorolojik veriler doğrultusunda ilçede yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtilerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda da bölgede etkili olması beklenen yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle tedbir amacıyla bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi ve öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.

EGE İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için şiddetli yağış uyarısı geldi. Bazı yerlerde metrekareye 100 kg yağış düşmesi bekleniyor. Sel ve su baskınları yaşanabileceği yönünde tahminler var.

Sabah ilk saatlerden itibaren Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla illeri ile Manisa ve Balıkesir'in batısı) ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Bodrum, Milas, Muğla, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:13:07. #7.11#
SON DAKİKA: İki ilçede alarma geçildi, okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.