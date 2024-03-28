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Bodrum Yalıkavak Anaokulu'nun temeli atıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Yalıkavak Anaokulunun temelini vatandaşların katıldığı törenle attı.

Kış nüfusunun yüksek olması ve vatandaşlardan gelen taleplerin artması nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından planlamaya alınan anaokulunun temeli törenle atıldı. Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şube Başkanı Mazhar Karakaya anaokulunun herkese hayırlı olmasını dilerken iş insanı Feridun Öztürk tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yoğun programından dolayı temel atma törenine katılamayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın iyi dileklerini ileten Başkan Vekili Emel Çakaloğlu şunları söyledi:

"Bodrum'da nüfus artışından dolayı okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliğini yeterli seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenilir bir eğitim kurumlarına emanet edebilmelidir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için anaokulları açılıyoruz. Bugüne kadar dört anaokulunu kentimize kazandırdık"

Temel atma töreninde söz alan Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Bodrum için elini taşın altına koyan ve taş üstüne taş koyup Bodrum'da kalıcı eser oluşturmak için gecesini gündüzüne katan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenen Bodrum Belediyesi Yalıkavak Anaokulu, 6 sınıflı ve 120 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Yapıda, öğretmenler odası, idare odası, mutfak, yemekhane, 6 sınıf ve dış alanda peyzaj ile oyun etkinlik alanı bulunacak.

Temel atma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP ilçe örgütü, Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyesi adayları, belediye birim müdürleri, Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, bağışçı Cumhuriyet Halkevleri Bodrum Şube Başkanı Mazhar Karakaya ile iş insanı Feridun Öztürk ve vatandaşlar katıldı.