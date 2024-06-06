İnegöl'de av yasağına uymayan 2 arkadaşa para cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnegöl'de av yasağına uymayan 2 arkadaşa para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nda av yasağı devam ederken 2 arkadaşın oltayla yakaladığı 165 cm boyunda 24 kg ağırlığındaki yayın balığına para cezası kesildi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, av yasağına uymayanların su ürünleri varlığının korunması için hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.

06.06.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda av yasağı devam ederken 165 santimetre boyunda 24 kilogram ağırlığında yayın balığını oltayla yakalayan 2 arkadaşa para cezası kesildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden balık avı yasağı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Bursa İnegöl'de 2 arkadaşın Boğazköy Barajı'ndan 165 santimetre boyunda 24 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalamasının ardından av yasağının devam ettiği vurgulanırken, balık tutanlara da para cezası kesildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"01.06 2024 tarihinde İnegöl Boğazköy Barajı'nda avladıkları yayın balığı ile yerel ve ulusal basında haber olan Ahmet Kaan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat isimli vatandaşlar Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine davet edilmiş, yasak zamanda avlamış oldukları yayın balığından dolayı kurumumuzca haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Görüşmede Ahmet Hakan Bahadır ve İsmail Hakkı Polat'a '5/2 Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ' elden teslim edilerek, detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 15 Mart - 15 Haziran arası ilimiz sınırlarında sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağı devam etmektedir."

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri varlığının korunması ve devamlılığı açısından herkesten hassasiyet beklendiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Boğazköy barajı, İnegöl, Bursa, Çevre, Ceza, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de av yasağına uymayan 2 arkadaşa para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de av yasağına uymayan 2 arkadaşa para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement