Boğulma Tehlikesindeki Vatandaşı Balıkçılar Kurtardı

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Denizde can pazarı kamerada: Boğulmak üzere olan bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yüzmek için denize giren bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı.

Olay dün akşam üzeri Koşu mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat A.yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra yorularak dalgalarla boğuşan Murat A. Bağırmaya başladı. Kıyıda bulunan vatandaşlar balığa çıkan bir balıkçı teknesine seslenerek denizde boğulmak üzere olan bir vatandaşın olduğunu haber verdi. Teknede bulunan balıkcılar denize can simidi attı.Can simidide tutunan Murat B. tekneye alındı. Koşu limanına gelen acil servis ekiplerince Murat B. tedbir amaçlı Bafra devlet hastanesine kaldırıldı.