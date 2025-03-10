Boltaç, "12 Nokta ekmeği 7,5 liradan satıyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 12 noktada 7,5 liradan ekmek sattıklarını söyledi.

Tarsus'ta yürüttükleri projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Boltaç "Bu Ramazan ayında da belediye olarak piyasa denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Belediye olarak ürettiğimiz ekmeği 7.5 liradan satmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince zam yapmamaya gayret edeceğiz. Normal ekmek piyasada 10 ile 12.5 TL. Bizim üretimimizin herkese ulaşması için mahallelere ekmek satış kulübeleri koyduk. 10 Mart tarihi itibariyle 12 mahallemizde, 12 kulübede ekmek satışımız başladı. Bu kulübelerde o mahallede ihtiyaç sahibi kadınlarımızdan birer kişi ekmek satarak yararlanacak. İleride sayıyı artıracağız. Değişik mahallelerde kütüphane ve okuma salonları yaptırıyoruz. Çocuklar ve gençlerinde isteklerini yerine getiriyoruz. Ayrıca yeni park yapımlarının yanı sıra 16-17 eski parkımızı elden geçireceğiz. Tüm oyun aletleri yenilenecek. Bir de Tema Park yaptırıyoruz" dedi.

Boltaç, Tarsus Kalbeurcu yolu üzerinde Köylü Pazarı karşısında Emekli Evi düzenlediklerini, bunun açılışının bu hafta yapılacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınlarımızın ve emeklilerin her zaman yanındayız. Açacağımız emekli evinde sık sık eğitici konferanslar düzenleyeceğiz. Kan alma ve tahlil dahil birçok sağlık hizmeti vereceğiz. Gezici sağlık araçlarımızda köyleri gezecek. Tarsus'un merkezindeki İsmetpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü çözmeye çalışıyoruz. Daha önce yapılan sözleşmelerin hepsini iptal ettik. Biz İmar Limited Şirketi ile birlikte burada tekrar yeni sözleşmeler yapıyoruz. Şu an 4 bin metrekarenin üzerine çıktık. 8 bin metrekareyi bulunca, yani ortakların yüzde 51'inin hissesini alınca bakanlığa bildirip projemizi sunacağız ve işe başlayacağız. Orasının çözümü için ben söz verdim. Bu sorunu çözeceğiz diye. Sözümü tutacağım. Yine o bölgede bir Kültür Merkezimiz var. Buranın tahsisini bakanlıktan aldık. Orada işlere başladık. İçinin düzenlemesinin yüzde 60'ı tamamlandı. Tüm oda ve dernek başkanlarından da kentin ortak paydası için hayırlı kararlar almalarını istiyor ve bekliyoruz. Ben kimsenin siyasi görüşüne bakmam. Kentin yararına olacak önerilerde bulunsunlar, bizde destek olalım."

Tarsus'a 24 Nisan'da 'Altın Elma Ödülü' verileceğini hatırlatan Boltaç, "Bu ödülü almaya gelen heyeti Tarsus'ta 2-3 gün ağırlayacağız. 2018 yılında Diyarbakır ilinin aldığı altın elmayı bu kez Tarsus alacak ve böylece Tarsus'un önü açılacak, Tarsus kalkınacak. Temmuz ayında ise St Paul turizmi üzerine bazı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Antik Yol belediyeninri bakanlığa uzun yıllar tahsis edildi ama şimdilerde burası yeniden belediyemize geçti. Kurulun istediği projeye baktık, büyük maliyetler gerektiriyor. Şu an burayı elden geçiremeyiz. Bunun için yatırımcı bulmakta zor" şeklinde konuştu.

"Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz" diyen Boltaç, "Benim bu ülkenin kurucusu Atamıza, doğdum ve doyduğum kent Tarsus'a ve birde aileme borcum var. Bunun sorumluluğuyla bu borçlarımı ödemek için her zaman çok çalışacağım. Evlatlarıma temiz bir isim ve soyad bırakacağım. Bugünlerde görevde bir yılım doluyor. Önümde dört yıl daha var. Sağ olduğum sürece bu 4 yılda plan ve projelerimi gerçekleştireceğim. Ancak 2029 yılındaki seçimlerde de tekrar adayım. Çünkü yapacaklarım için bir dönem yetmez" dedi.

Hızlı tren projesi

Boltaç, şehri ikiye bölen tren hattı konunsa da değinde ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentimizin ortasında geçen tren hattında 4 kilometrelik bölümü yer altına alma çalışmaları sürüyor. Bu proje tamamlandığında o bölgede düzenleme yapacağız. Demiryolunun üzerinde açılacak alanın tahsisini bakanlıktan isteyeceğiz. Orayı alınca çok güzel işler yapacağız Geçenlerde yapılan bir ankette seçildiğimde aldığım yüzde 48 memnuniyet oranı şimdilerde yüzde 54'e çıkmış durumda. Ben vatandaşım ne istiyor ona bakarım ve buna göre hizmet yaparım. Toplum yararına olan her işe destek veririm. Ben birlik ve beraberlikten yanayım."

Başkan Boltaç, ayrıca Şehit İshak Mahallesi'nde bulunan eski ekmek fırınının yerinin ne olacağı konusunda bazı düşünceleri olduğunu, buraya proje hazırlatılacağını, üstgeçit altındaki işyeri sahiplerine buranın bir aya kadar yıkılacağını ve kendilerine yeni dükkan bulmalarını bildirdiklerini hatırlattı ve "Bu kente yapacağımız çok hizmetler var. Bizim yapacağımız hizmetlerde de halkımızdan destek istiyoruz. Çünkü her şey Tarsus ve Tarsus'ta yaşayanlar için" dedi. - MERSİN