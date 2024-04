Yerel

Bolu Belediye Başkanı Özcan: "Konuyu TBMM'ye de taşıyacağım"

BOLU - Bolu'da çam ormanlarıyla dikkat çeken Pirahmetler köyü ve At Yaylasında maden aranması için ruhsat verildiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Pirahmetler bölgesinde altın var mı bilmiyorum ama At Yaylası'nda Türkiye'nin en değerli torfu olduğu noktasında bilgim var. Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam" dedi.

Uydu fotoğrafları üzerinden ruhsat verildiği öne sürülen alanları göstererek süreci anlatan Özcan, "Pirahmetler köyü bölgesinde 2021 yılında bir firmaya altın arama ruhsatı verilmiş. Daha sonra da 'Altın aranacağı henüz belli değil' gibi söylemler oldu. 'Bu işin peşini bırakmayacağım' demiştim. Bizi çok şaşırtan ve üzen bazı gelişmeler oldu" dedi.

"Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam"

Başkan Tanju Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuanda At Yaylası bölgesinde çok kıymetli bir torf madeni var. Türkiye'nin en kıymetli torfu olduğu söyleniyor. Hatta bununla ilgili Bolu'ya daha önce gelenler olmuştu. Köylüler sadece bu konu hakkındaki duyumları üzerine ayaklanmışlardı. Birbirine çok yakın iki alana maden arama ruhsatı verilmiş. Pirahmetler bölgesinde altın var mı bilmiyorum ama At Yaylası'nda Türkiye'nin en değerli torfu olduğu noktasında bilgim var. Değeri belki de 100 milyonlarca doları bulan torf madeni var. Pirahmetler bölgesinde siyanürle asla altın aratmam. Buraya her gün zabıta ekibi gönderiyordum. Orada yaşayan vatandaşlar lütfen dikkat etsinler. At Yaylası ve Pirahmetler bölgesinde herhangi bir sondaj çalışması olursa bizim haberimiz olsun".

"Bu konuyu TBMM'ye de taşıyacağım"

Konunun takipçisi olacağını dile getiren Başkan Özcan, "At Yaylası'nda torf madeni var diye bu alanı talan etmelerine izin vermememiz lazım. Bu konuyu TBMM'ye de taşıyacağım. Cevap gelmezse, çevreci örgütleri Bolu'ya davet edeceğim" şeklinde konuştu.