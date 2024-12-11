Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Alkolü Bıraktı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Alkolü Bıraktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Alkolü Bıraktı

Sağlık sorunları yaşayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, doktorların uyarıları doğrultusunda alkolü bıraktığını duyurdu. Özcan, hastaneye kaldırılmasının ardından akut pankreatit teşhisi konulduğunu açıkladı.

11.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle alkolü bıraktığını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Özcan'ın akut pankreatiti olduğu tespit edildi. Doktorların gözetimi altında yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Başkan Özcan, sağlığına kavuştu. Doktorların uyarıları çerçevesinde Tanju Özcan alkolü bıraktı.

Başkan Özcan, yaptığı paylaşımda, "Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce Yaradan'dan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Alkolü Bıraktı - Son Dakika

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