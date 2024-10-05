Bolu Belediyesi, 147. yılını İmaret Meydanı\'nın açılışıyla kutladı

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Bolu Belediyesi, 147. kuruluş yıl dönümünü İmaret Meydanı'nın açılışıyla taçlandırdı. Meydana yerleştirilen "Meçhul Türk Komandosu" heykeli ve 17 Türk devletine ait bayraklar, Bolulular tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu projeyi seçim vaatleri arasında gösterdiğini hatırlatarak, "Komando Tugayımız, Bolu'nun sembolüdür ve hakkıdır. Eski Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte bu değeri gelecek nesillere hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Sıcak havaya rağmen Bolulular, İmaret Meydanı'nın açılışına büyük ilgi gösterdi. Belediye Bandosu'nun müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri, açılışa katılan kalabalık tarafından beğeniyle izlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, törende komando beresi takarak "Meçhul Türk Komandosu" heykelinin açılışını yaptı ve asker selamı verdi. Özcan, konuşmasında, 5 Ekim 1877'de kurulan Bolu Belediyesi'nin Türkiye'nin en eski 6 belediyesinden biri olduğunu söyledi.

"Bolu'nun en büyük meydanı oldu"

Başkan Özcan, belediyenin 147. kuruluş yılında hizmete giren meydanın Bolu'nun en büyük meydanı haline geldiğini belirterek, "Bu meydan projesi seçim vaatlerim arasında yer alıyordu. Demokrasi Meydanı ile İmaret Meydanı'nı birleştirdik. Bu iki tarihi caminin de bulunduğu alanı daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

"Tugayımız Bolu'nun sembolüdür, hakkıdır"

Özcan, açılışı yapılan meydanda yer alan "Meçhul Komando" heykeli ve 16 Türk devletinin bayrakları hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim 2. Komando Tugayımız var. Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede şehitler, gaziler vermiş önemli bir tugayımız. Buraya da meçhul asker heykeli yaptık, arkasından da tarihimizi unutmayalım diye Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 Türk devletinin bayraklarını sergilemek istedik. Bu bayraklar sadece Cumhurbaşkanlığı forsunda var. Türkiye'de bir ilk olarak bu bayraklar burada ebediyen dalgalanacak. Komando tugayımız Bolu'nun sembolüdür, hakkıdır. O yüzden eski Türk devletlerinin bayraklarıyla birlikte komando tugayımızı gelecek nesillere hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Yamaner: "Bu heykel vefa örneğidir"

Törende söz alan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, Bolu 2. Komando Tugayı'nın başarılarına dikkat çekti ve heykelin bir vefa örneği olduğunu belirtti. Yamaner "Bu komando heykeli, tüm dünyada başarılarıyla tanınan, Kıbrıs'ta düşmana diz çöktüren ve terörle mücadelede destan yazan kahraman Bolu 2. Komando Tugayı'na Boluluların verdiği değerin bir simgesidir. Biz emekli subaylar ve astsubaylar olarak bu heykeli görmekten büyük onur duyuyoruz" diye konuştu.

Özaydın: "Tarihi dokuya uygun bir proje hazırladık"

Proje hakkında bilgiler veren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, meydanın tarihi dokusuna dikkat çekerek, "Proje 2022 yılında başladı ve 2024 yılında tamamlandı. İmarethane, saraçhane ve camimize uygun bir konsept tasarladık. Tarihi dokuya uygun 12 dükkan, 6.500 metrekare peyzaj alanı ve tek katlı binalarla şehrin merkezine değer katan bir meydan oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Meçhul komando heykeli ve 17 Türk devleti bayrağı, konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapılan dua sonrası açıldı.

Törene geniş katılım

Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, Bolu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Yusuf Akduman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. - BOLU