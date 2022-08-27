Engelli bakım evine belediye engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli bakım evine belediye engeli

27.08.2022 17:58
Engelli bakım evine belediye engeli

Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinin tahliye edilmesini istedi.

Bolu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezinin tahliye edilmesini istedi.

Bolu Belediye tarafından 2019 yılında iş birliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen Mehmet Akif Kültür Merkezi, 3 yıldır engellilere ve ailelerine hizmet veriyor.

Bu yıl tahsis süresini uzatmayan belediyenin, Bakanlıktan binanın tahliye edilmesini istemesi de engelli vatandaşlar ve ailelerini endişelendirdi. Belediyenin bu talebine tepki gösteren engelli vatandaşlar ve aileleri, binanın nikah salonu olarak belediye tarafından kiralanacağını iddia etti. Çocuklarının gelişimi için çok önemli olan merkezin tahliye edilmesi durumunda mağdur olacaklarını belirten engelli vatandaşların aileleri, Bolu Belediyesinden bu kararı geri çekmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Seyit- Avşar Mahallesinde yapmayı planladığı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gündüzlü Bakım Merkezi ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve 15 ay içerisinde de tamamlanacağı duyumunu alan aileler, engelli yakınlarının büyük mağduriyet yaşamaması için binanın kullanım süresinin uzatılmasını talep etti. - BOLU

YORUMLAR
500
Düzce'nin çalışmaları değerlendirildi Düzce'nin çalışmaları değerlendirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli bakım evine belediye engeli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli bakım evine belediye engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement