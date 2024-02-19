Bolu Belediyesi Marangozhaneyi Büyüterek Tasarruf Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu Belediyesi Marangozhaneyi Büyüterek Tasarruf Sağladı

Bolu Belediyesi Marangozhaneyi Büyüterek Tasarruf Sağladı

Bolu Belediyesi tarafından yapılan bakım ve onarım işlerinin yapıldığı marangozhane, daha da büyütülerek şehirde kullanılan kent mobilyalarının yarıdan fazlası belediye imkanları ile üretilir hale geldi. Bu sayede Bolu Belediyesi büyük tasarruf sağladı.

19.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi tarafından bakım ve onarım işlerinin yapıldığı mevcut marangozhane daha da büyütüldü. Şehirde kullanılan kent mobilyalarının yarıdan fazlası bu sayede belediye imkanları ile üretilir hale geldi.

Bolu Belediyesi'nin birçok birimi son 5 yıllık dönemde daha işlevsel hale geldi. Bunlardan biri de Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki marangozhane oldu. Geçmişte daha çok bakım ve tamir işlerinin yapıldığı marangozhane; kapasite, ekipman ve nitelikli personel açısından daha da geliştirildi ve büyütüldü. Bolu Belediyesi bu sayede şehirde park ve bahçelerde kullanılan kent mobilyalarının yarıdan fazlasını kendi öz kaynakları ile üretir hale geldi. Şehirdeki kamelya, çardak ve bankların büyük kısmı da yine güçlendirilen bu marangozhanede onarılıp yenilendi.

Bunların yanı sıra 2023 yılında bin 200 adet çizilmeyen verzalit bank üretildi ve ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere şehrin binlerce noktasına yerleştirildi. Marangozhaneyi yenileyen ve güçlendiren Bolu Belediyesi, bu sayede geçmişte milyonlarca lira ödediği kent mobilyalarına çok daha ucuza üretip büyük tasarruf etti. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu Belediyesi Marangozhaneyi Büyüterek Tasarruf Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi Marangozhaneyi Büyüterek Tasarruf Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement