Bolu Belediyesi Başkan Vekili, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi Başkan Vekili, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Oldu

06.03.2026 16:45  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi. Seçim, tutuklanan Başkan Tüanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirildi.

(BOLU) - Bolu Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.

Bolu Belediye Başkanı Tüanju Özcan'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilini belirlemek için Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Seçimlerde AK Parti'den Nadi Okur, CHP'den Mehmet Tuna Özcan aday oldu. MHP ise aday göstermedi. Seçimlerde, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Nadi Okur ise 10 oy aldı.

Kaynak: ANKA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Tuna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu Belediyesi Başkan Vekili, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:16:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi Başkan Vekili, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.