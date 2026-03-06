Bolu Belediyesi Başkan Vekili, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan Oldu

(BOLU) - Bolu Belediyesi Başkan Vekilliği'ne CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.

Bolu Belediye Başkanı Tüanju Özcan'ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekilini belirlemek için Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

Seçimlerde AK Parti'den Nadi Okur, CHP'den Mehmet Tuna Özcan aday oldu. MHP ise aday göstermedi. Seçimlerde, CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Nadi Okur ise 10 oy aldı.