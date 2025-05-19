Bolu'da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs'ta gözler gökyüzündeydi

Dev Türk Bayrağı ve Atatürk portresi gökyüzünde süzüldü

BOLU - Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Planörle dev Türk Bayrağı ve Atatürk portesi gökyüzünde dolaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıldönümü etkinlikleri Bolu'da heyecan ile kutlandı. 19 Mayıs kutlamaları Anıtpark'ta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma ile başladı. Anıtpark'ta yapılan konuşmaların ardından onlarca genç ve vatandaşlar Karaçayır Kapalı Spor Salonu'na dev Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk Bayrağı ve Atatürk resminin asılı olduğu planör, gökyüzü semalarında şehir merkezini gezdi. Etkinlikler kapsamında kapalı spor salonunda çeşitli halk oyunları ve gösteriler yapıldı. Spor salonunda koltukları dolduran izleyiciler büyük bir coşkuyla yapılan etkinleri izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli spor dallarında boy gösteren gençler, hünerlerini sergiledi.

Öte yandan Mudurnu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.