 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da Ahşap Evini Kaybeden 90 Yaşındaki İrfan Yazgan İçin Konteyner Hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da Ahşap Evini Kaybeden 90 Yaşındaki İrfan Yazgan İçin Konteyner Hazırlandı

Bolu'da yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın ahşap evinin çatısı fırtınada uçtu. Camide misafir edilen Yazgan için konteyner hazırlandı ve evinin bahçesine konuldu. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla çatı yapıldığını ve eşyalarının taşınacağını söyledi.

Bolu\'da Ahşap Evini Kaybeden 90 Yaşındaki İrfan Yazgan İçin Konteyner Hazırlandı
02.01.2024 - 15:35,
Abone Ol

Bolu'da aile yadigarı ahşap evinin çatısı fırtınada uçtuğu için camide misafir edilen 90 yaşındaki İrfan Yazgan için konteyner hazırlandı. Konteyner Yazgan'ın ahşap evinin bahçesine konuldu. Büyük mutluluk duyan yaşlı adam, "Eski evimin çatısı uçmuştu. Şimdi ise yeni getirilen konteynere komşularım çatı yapıyor. Daha sonra da eşyalarımızı taşıyacağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Mudurnu'da geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına, Dereçetinören köyünde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada ağaçlar devrilirken, rüzgarın şiddetine dayanamayan çatılar da zarar gördü. Aile yadigarı ahşap evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın da evinin çatısı uçtu. Hasar gören ev, yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam, evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu. Yazgan'ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için oğlunun yanına gitmediği bildirildi. Köylüler ise camide oda hazırlayarak, Yazgan'ı bir süre misafir etti.

Aradan geçen bir haftanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD tarafından tutulan rapor çerçevesinde İrfan Yazgan'ın evinin yanına konteyner konulması kararlaştırıldı.

Köye getirilen konteyner, vinç yardımıyla rüzgardan hasar gören evin bahçesine konuldu. Konteynerin yağmur ve karda üzerinde hasar görmemesi için üzerine köylülerin yardımıyla çatı da yapılıyor.

Konteyner geldiği için mutlu olduğunu ifade eden İrfan Yazgan, "Sağ olsun herkes bana yardımcı oldu. Konteyner getirdiler. Eski evimde durulacak gibi değildi. Eski evimin çatısı uçmuştu. Şimdi ise yeni getirilen konteynere komşularım çatı yapıyor. Daha sonra da eşyalarımızı taşıyacağız. Allah herkesten razı olsun" dedi.

"İrfan dedenin yüzü gülmeye başladı"

Köy sakinlerinden İsmail Adıgüzel, "Sağ olsun Kaymakamımız, İl Özel İdaresi, Valimiz ve AFAD destek çıkarak zor durumda yalnız yaşayan İrfan Yazgan dedemize konteyner getirdiler. Konteyneri yerine koyduk. Cami odasında yatıp kalkıyordu. Eşyalarını birlikte konteynere taşıyacağız. Konteyneri kadınlarımız güzelce temizledi. İrfan dedenin yüzü gülmeye başladı" diye konuştu.

İrfan Yazgan'ın komşusu Hüseyin Adıgüzel ise "Konteynerin çatısını yapıyoruz. İrfan dede kar, yağmur altında kalmasın. Köyde biz ona sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Mudurnu, AFAD, Bolu, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Ahşap Evini Kaybeden 90 Yaşındaki İrfan Yazgan İçin Konteyner Hazırlandı - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:57:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Ahşap Evini Kaybeden 90 Yaşındaki İrfan Yazgan İçin Konteyner Hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement