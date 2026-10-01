Bolu'da başında dubayla traktör kullanan sürücünün görüntüsü kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bolu'da başında dubayla traktör kullanan sürücünün görüntüsü kameraya yansıdı

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Bolu\'da başında dubayla traktör kullanan sürücünün görüntüsü kameraya yansıdı
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Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde trafikte ilerledi. Başında dubayla traktör kullanan sürücünün anları başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı; çevredeki vatandaşlar ve sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, trafikte ilerlerken ilginç görüntülere neden oldu. Sürücünün başında duba ile traktör kullandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti. Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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