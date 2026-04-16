Bolu\'da Boğulma Tehlikesi: Öğrenci Kurtarıldı

16.04.2026 13:57
Market sahibi Cemil Sevim, boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye Heimlich manevrası yaparak yardım etti.

Bolu'da nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren ortaokul öğrencisini Heimlich manevrasıyla hayata döndüren market işletmecisi Cemil Sevim, o anları anlattı. Sevim, "Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Kendisini dün sabah gördüm. Elimi öpmeye geldi, dua etti. Sağlığı yerinde olduğu için biz de Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken noodle yiyen ortaokul öğrencisi Mustafa'nın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı.

Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan Mustafa, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Hemen müdahalede bulundum"

Ortaokul öğrencisinin hayatını kurtaran market sahibi Cemil Sevim, yaptığı müdahaleyi anlattı. Sevim, "Rahatsızlanan öğrenci sanırım arkadaşları tarafından dükkanıma getirildi. Ben önce durumun ciddiyetinin farkına varamadım. Çocuk, görüntülerde de gördüğünüz üzere çırpınıyordu. Ben o an hemen müdahalede bulundum. Arkadaşları içecek vermişler ama fayda etmemiş. Şişeyi attım ve hemen çocuğa müdahalede bulundu. Boğazına kaçan cismi çıkarttım. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Kendisini dün sabah gördüm. Elimi öpmeye geldi, dua etti. Sağlığı yerinde olduğu için biz de Allah'a dua ediyoruz" dedi.

"Kendi oğlumu da böyle kurtarmıştım"

Oğlunun nefes borusuna elma parçası takıldığında da onu aynı yöntemle kurtardığını anlatan Sevim, "Kendi oğlumun nefes borusuna da elma parçası takılmıştı. Onu da aynı şekilde çıkarmıştım. Daha önceden almış olduğum eğitimler sayesinde Heimlich manevrasını biliyordum. O an çocuğumuzu kendi evladımız gibi gördüm. Onların başına da gelebilir. Dışarıda başka birisi görebilir. Sağlık durumu iyi olduğu için Allah'a şükrediyoruz" diye konuştu.

İlk yardımın temel bilgilerini herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Sevim, "İlk yardımın temel bilgilerini bilmemiz gerekiyor. Bunların da eğitimi okul çağında verilmesi gerekiyor çünkü bu herkesin başına gelebilir. Bir anlık durum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
