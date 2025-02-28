Bolu\'da İlk Teravih Namazı Kılındı

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Bolu'da ilk teravih namazı kılındı

İmamdan cemaate hassasiyet mesajı:

"Cemaatimiz çok olursa, camilerimiz daha şenleniyor"

BOLU - Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. Bolu'da vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocuklarıyla beraber camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk teravih namazı için vatandaşlar, kentteki camilere akın etti. İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti. İlk teravih namazı vatandaşların yoğun ilgisiyle kılındı. Yaklaşık 15 yıldır tarihi Yıldırım Bayezit Camii'nde Baş İmam Hatip olarak görev yapan Metin Yerlikaya, ilk teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti, Yerlikaya "gençlerimiz, çocuklarımız ve bütün cemaatimizi namazlara davet ediyoruz" dedi.

"Camilerimizde daha güzel bir ibadet ortamı oluşuyor"

Camilerde güzel bir ibadet ortamı oluştuğunu söyleyen Metin Yerlikaya, "Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki yüce mevlamız bizleri on bir ayın sultanı Ramazan ayına eriştirdi. Bu akşam elhamdülillah ilk teravih namazlarımızı eda ettik. İnşallah bu gece ilk sahurumuza kalkacağız. Mevlam şimdiden kabul eylesin. Ramazan ayında, insanların huzur içinde oruçlarını tuttuktan sonra akşamları dinlenme fırsatı bulduğu teravih namazlarına başta gençlerimiz, çocuklarımız ve bütün cemaatimiz olmak üzere herkesi davet ediyoruz. Cemaatimiz çok olursa, cemaatimiz ilgi gösterirse tabii camilerimiz daha güzel şenleniyor, camilerimizde daha güzel bir ibadet ortamı oluşuyor. Bu konuda cemaatimizden bir hassasiyet bekliyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.