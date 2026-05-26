Bolu\'da Kabir Ziyareti Bayram Coşkusu

Bolu'da Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar, vefat eden yakınlarını kabirleri başında dualarla andı.

Bolu'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu. Öğle namazını Balcı Camisi'nde eda eden vatandaşlar, ardından caminin yanında bulunan Çıkınlar Mezarlığı'na geçti. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezarlık ziyaretine gelen aileler, kabirlerin çevresinde temizlik yapıp çiçekler de ekti.

Kabir ziyaretlerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - BOLU